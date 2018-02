Así está hoy Mileider Gil, la niña de “Me la mecatié en cositas”

Mileider Gil, la niña que hizo popular la frase “Me la mecatié en cositas” en la película La vendedora de rosas, apareció después de muchos años de haber salido en la pantalla.

La actriz asegura que todavía en la calle la molestan con la frase por la que se hizo famosa. Gil contó en entrevista con Los Informantes a qué se dedicó durante todo este tiempoy contó sus experiencias de cómo llegó a ser parte del elenco de la película.

Comenzó por decir que si no hubiera sido por la oportunidad en esa película, ella habría muerto, esto por la vida que llevaba desde su niñez en las calles. También mencionó que se fue de la casa a sus cinco años por los constantes maltratos a los que era sometida por su mamá, de ahí todo comenzó a ser una pesadilla.

"Me metieron a un internado en contra de mi voluntad y yo me portaba muy mal, me escapaba, robaba a mis compañeras, no hacía caso. Un día yo estaba peleando con una monja pues me lavó la boca con jabón Fab porque le había contestado feo, en ese momento estaba Víctor Gaviria y se puso a hablar conmigo de lo que estaba pasando y vió que yo podía estar en su película".

Asegura que luego de grabar y tener la ilusión de escapar cuando terminara el rodaje, cuando fue llevada a la ciudad de Bogotá para ver el lanzamiento de la película, lloró mucho y se arrepintió de las cosas malas que había hecho hasta ese momento y de las malas ideas que tenía sobre huir del internado.

Pero lo más triste fue ver que por ser menor de edad su madre era quien debía manejar el dinero, dijo que hasta hoy tantos años después no sabe cuánto le pagaron por su actuación pues su progenitora nunca le dio nada por el trabajo que había hecho "A mí no me quedó sino el recuerdo".

Así luce físicamente a sus 32 años: