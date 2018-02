Justin Timberlake promete un gran show para el medio tiempo del Super Bowl

Luego de más de diez años, el cantante estadounidense vuelve a pisar el escenario de este evento deportivo. Siga en vivo el show de medio tiempo del Super Bowl 2018, hoy 4 de febrero. Justin Timberlake en el Super Bowl.

En una rueda de prensa previa al evento, el artista aseguró que no habrá ninguna sorpresa en su presentación, aunque sin duda, se tratará de algo nunca antes visto. Con esa premisa se refirió a que no iba a haber sobre el escenario un reencuentro de los NSYNC.

“Estoy simplemente emocionado de estar en el escenario una vez más. Me siento muy agradecido cada día por tener la oportunidad de traerle alegría a la gente”, aseguró el cantante en aquella rueda de prensa.

Siga en vivo el show de medio tiempo del Super Bowl 2018, hoy 4 de febrero de 2018. Justin Timberlake en el Super Bowl a través de la pantalla de ESPN y Fox Sports a partir de la 7:30 p.m.

En este año el artista volverá a estar en boca de todo el mundo, y no solamente por su presentación en el Super Bowl, también por el lanzamiento de su nueva producción discográfica: Man of the Woods.

¿Será que los Patriots derrotarán a los Eagles y se quedarán con un nuevo título? Para Justin parece que así será.

“Tom es el grande, el más grande de todos los tiempos, oficialmente… Tiene un gran cabello”, agregó en su conversación los medios.

El Super Bowl se realizará en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis.

