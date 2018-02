En la esperada presentación puso a cantar al público y Justin Timberlake demostró que sigue siendo uno de los grandes del pop. ¡Así fue el show del medio tiempo en el Super Bowl!

Con un increíble show de luces, Justin Timberlake salió a cantar e interpretó clásicos de su repertorio, como Rock your body, Suit n' Tie, Cry Me a River, Señorita y Sexy Back, entre otras.

Acompañado de una gran banda sinfónica, Justin después bajó la nota a una música un poco más romántica, y tocó el piano.

La sorpresa de la noche llegó cuando el escenario se iluminó con una proyección de Prince, cantando la misma canción que interpretaba Timberlake y los alrededores del estadio se iluminaban de luz morada.

Después los ánimos volvieron a elevarse cuando el cantante salió a la cancha y se metió entre el público. Muchos aprovecharon incluso para tomarse una 'selfie', y el show cerró con un increíble despliegue de luces.

Luego de más de diez años, el cantante estadounidense volvió a pisar el escenario de este evento deportivo.

En una rueda de prensa previa al evento, el artista aseguró que no habrá ninguna sorpresa en su presentación, aunque sin duda, se tratará de algo nunca antes visto. Con esa premisa se refirió a que no iba a haber sobre el escenario un reencuentro de los NSYNC.

“Estoy simplemente emocionado de estar en el escenario una vez más. Me siento muy agradecido cada día por tener la oportunidad de traerle alegría a la gente”, aseguró el cantante en aquella ocasión.

En este año el artista volverá a estar en boca de todo el mundo, y no solamente por su presentación en el Super Bowl, también por el lanzamiento de su nueva producción discográfica: Man of the Woods.

