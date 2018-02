A Linda Palma le celebraron su cumpleaños por todo lo alto en el Canal Caracol

01 de febrero 2018. Hoy he llorado todo el día. Eso si, son lágrimas de FELICIDAD y AGRADECIMIENTO. Que tremendo equipo el que me rodea. Gracias a Dios por poner tantos ángeles en mi camino “La Vida es linda”🤩🙏🏼

A post shared by LindaPalma ❤️😜🌴 (@lindapalma) on Feb 1, 2018 at 7:45pm PST