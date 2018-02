Aunque trabaja en Sin tetas sí hay paraíso, tiene muy claras sus ideas respecto a este tipo de producciones. ¿Qué piensa Carmen Villalobos de las novelas de narcos?

Carmen es la portada de la nueva edición de la revista TVyNovelas, y justamente, la publicación le hizo una pregunta relacionada a las novelas de narcos, como Sin tetas…

"Soy artista y mi trabajo es interpretar personajes. Mientras el público pida esa clase de producciones, las cadenas y productoras de televisión van a seguir haciéndolas".

Y agregó: "Honestamente, no me involucro, porque hay algo que se llama el 'corte', y cuando dicen: '¡Corten!', de una dejo el personaje en el set y sigo con mi vida. Seguiré grabando para lo que me contraten, porque es mi trabajo, aunque tengo la oportunidad de elegir. Por ejemplo, no grabaría una producción de terror porque soy miedosa".

En medio de su conversación también habló de otros temas relacionados a su relación con el también actor Sebastián Caicedo, de por qué no permite a los medios entrar a su casa, y también, por qué hay aspectos de su vida que prefiere mantener lejos de las redes sociales.

