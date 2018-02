Por esta razón llaman "codiciosa" a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías

Yo anhelaba tenerte muchos años más a mi lado… soñábamos con verla crecer 👧🏻 y pesábamos en su futuro, en lo que sería cuando grande… soñábamos despiertos… Ya no estas a mi lado pero tengo un padre maravilloso que me llena de su amor y Misericordia todos los días de mi vida. Se llama Cristo me ama como a la niña de sus ojos, me enseña a vivir confiada como vivía Job. Salmo 27:3 “Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado”.👨‍👩‍👧❤️ Siempre en mi mente y ❤️

A post shared by @ dayanajaimes55 on Dec 13, 2017 at 10:24pm PST