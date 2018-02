Exparticipante del 'Desafío' reaparece, y mostrando su cambio radical

Así me despido de esta hermosa historia, que además de raspones me dejo grandes enseñanzas para mi vida, para mi crecimiento personal, pero indudablemente me regalo personas invaluables, hermanitos del alma, todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, y el universo nos junto para algo muy lindo 💛💛💛 Gracias @desafiocaracol por darme esta oportunidad y permitirme mostrar lo grandes que son las mujeres, me voy feliz y agradecida de haber conocido tantas personas detrás de cámaras, que también ocupan un lugar en mi corazón!!! Por último gracias a TODOS los que me apoyaron en este sueño y a todos ustedes que me siguen y me acompañan dándome todo su amor y todo su apoyo, igual aquí tienen Cami pa rato 👸🏼😁😁😁😁 LOS AMOOOOOOO!!!!!! ❤️💛🌈🌹

