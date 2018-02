El cantante fue visto con una mujer en un evento y despertó sospechas. La foto por la que muchos creen que Andy Rivera ya habría reemplazado a Lina Tejeiro.

Luego de que la relación con la actriz terminara, cada uno ha estado por su cuenta y parecen estar divirtiéndose y no dándole mucha relevancia al tema.

Por su parte, Andy Rivera fue visto con una joven en Pereira a finales de diciembre durante un concierto de música popular.

A pesar de que ella confirmó el fin de su relación a comienzos de este mes, no se sabe si para entonces ya no estaban juntos, aunque fue evidente que no pasaron ninguna festividad juntos.

De todas maneras, no se sabe si la mujer en cuestión es una amiga o una conocida, pero lo cierto es que la foto dio para pensar que el músico ya había dejado atrás su relación con Tejeiro.

