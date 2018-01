"Me voy a comer Latinoamérica": Verónica Zumalacárregui

La segunda temporada de Me voy a comer el mundo viene cargada con muchas novedades y con una visita a Colombia que alegró a los seguidores del programa, presentado por la periodista de viajes y de gastronomía, Verónica Zumalacárregui, que inició su travesía latina en uno de los lugares más paradisiacos de nuestro continente: Iquitos, Perú.

En la visita al hermano país, la host y el equipo del programa que se ve en España y Latinoamérica quisieron internarse en la selva amazónica para probar de primera mano el choque cultural de Iquitos, la capital del Amazonas peruano, y en donde los sabores selváticos y la gastronomía encuentran un punto exótico y familiar.

“Visitar Latinoamérica es un placer para mí, muchos de los seguidores de nuestro programa siempre piden que los visitemos, y Perú ya había sido visitado por su riqueza gastronómica, pero decidimos entrar a Iquitos para conocer el choque cultural de una ciudad ruidosa, con muchas edificaciones, pero construida en las laderas del río más grande del mundo, el Amazonas”, afirma Zumalacárregui, que se arriesgó a probar sabores exóticos, en lo que ella misma denomina “comida hardcore”.

Iquitos es una isla ubicada entre el río Itaya y frente a la selva del Amazonas. Su particular ubicación ha permitido que los iquiteños enriquezcan sus platos con animales selváticos, como la tortuga motelo, con la que cocinan la famosa zarapatera; el gusano suri (conocido en Colombia como mojojoy), al que fritan y con el cual preparan brochetas, o el majaz, un roedor de un tamaño considerable que preparan en guiso y es un plato típico de la región selvática.

“Creo que está muy bueno conocer otro tipo de gastronomía en el Perú, en donde uno piensa en el ceviche o en las preparaciones con pollo. Estos platos son muy exóticos y son tradicionales. Me ha dado mal rollo probar la tortuga, pero creo que hay que dejar los prejuicios de lado y arriesgarse a probar otras cosas”, señala Verónica, quien grabó en las casas de los iquiteños que abrieron sus neveras para mostrarle cómo se come en la selva peruana.

La presentadora española también visitó Colombia y produjo su programa que saldrá al aire en marzo. Sobre las expectativas que tenía en nuestro país, comentó: “Tengo mucha curiosidad por conocer esta nueva ola de gastronomía latina y cómo en Bogotá, por ejemplo, se ha europeizado la comida y las nuevas tendencias en restaurantes. Me llama mucho la atención probar platos como la lechona, de la cual me han dicho que es un plato muy rico y muy curioso. Eso de tener un cochinillo y llenarlo de arroz se me hace muy curioso y llamativo”, contó la periodista, quien ya ha visitado países como Egipto, Rusia, lugares en la Antártida, y que ahora viene a conocer a los latinos más de cerca.

“Esperamos que esta nueva temporada nos traiga muchos más fans en este continente, que la gente en Europa se anime a venir y a visitar; a probar la comida y a conocer la cultura y las costumbres desde las cocinas latinas. En pocas palabras, me voy a comer Latinoamérica con mucho gusto”, concluyó.