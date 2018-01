Las canciones que debe saber para el concierto de Joaquín Sabina en Bogotá

Luego de su presentación en Medellín, el español hará una parada en Bogotá, este jueves 1 de febrero en Chamorro Entertainment City Hall, para continuar con la promoción de su último disco. ¿Ya está preparado? Si aún no, le damos la 'copialina' para que se sepa todo el repertorio del artista.

Canciones que debe saber para el concierto de Sabina

Lo niego todo

No es un spoiler, pero será una de las primeras canciones que tocará el español. Este tema es justamente el homónimo de su último álbum, y se trató del primer sencillo promocional de esta producción.

19 días y 500 noches

Considerado ya un clásico de este artista, se trata de unas de las canciones que corean y más piden los asistentes. Haciendo referencia a lo que duró una relación amorosa, este tema dice algo así: "Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks".

Lágrimas de mármol

Si aún no ha tenido la oportunidad de escuchar Lo niego todo, es mejor que se prepare, pues varias son las canciones que tocará de su último álbum. Lágrimas de mármol, es una de ellas, un tema con toques rock y que fue el segundo sencillo de este disco.

Y nos dieron las diez

¡No señores! Este tema no estará en la primera tanda de canciones que tocará Sabina. Así que deberá ser paciente, pues para ser sinceros, será de las últimas en presentar. Esta canción de 1992, es muy popular, y no solo por el español, si no también por las versiones que han hecho diversos artistas.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar