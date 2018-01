No solo los bromistas: ahora también los ladrones hicieron de las suyas en la estatua de Diomedes

Retiramos la estatua en homenaje al maestro #DiomedesDíaz, que estaba ubicada en la #GlorietaLosJuglares, con el fin de restaurarla para que propios y visitantes puedan seguir llevándose el mejor de los recuerdos con uno de los más grandes juglares del folclor. Invitamos a los vallenatos y turistas a la cultura ciudadana, a apropiarse de este monumento, de todos los de la ciudad y demás espacios públicos, a cuidarlos y protegerlos porque hacen parte de #ValleduparLaMásLinda.

