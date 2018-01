La actriz no se ha salvado de uno que otro comentario de doble sentido. Elianis Garrido habló sobre la propuesta indecente que le hicieron en un trabajo.

Según le contó al programa Lo sé todo de Canal 1, una de las cosas más difíciles de su carrera ha sido el rechazo de algunas personas.

Y es que antes de forjarse una carrera en la actuación, Elianis estuvo en Protagonistas de nuestra tele, lo cual le trajo algunas oportunidades pero también le cerró otras puertas.

Según dijo, en algunos castings le dijeron de entrada que no la tendrían en cuenta solo por haber participado en Protagonistas.

Pero además, en alguna ocasión le hicieron una propuesta indecente cuando trabajaba como abogada.

Uno de los reporteros de Lo sé todo le preguntó a Elianis si alguna vez había tenido una petición de este tipo, y ella respondió que sí.

"A mí sí me ha pasado pero no en este medio, antes de trabajar como actriz, presentadora… estuve trabajando varios meses como abogada y ahí sí que de frente y sin miedo un fiscal me mandó a decir 'que se porte bien si quiere el ascenso"".

Aun así, la actriz pudo forjar su carrera sin tener que acudir a este tipo de "favores" y hoy en día vive feliz con su novio Anddy Caicedo.

