Andrea Serna llega a las noches del canal Caracol

Aunque pueda parecer extraño, un par de bolas y un muro definirán la suerte de diferentes parejas colombianas que quieren cumplir un sueño, pero que necesitan dinero para alcanzarlo. Bajo ese formato nace The Wall, que llegará a la pantalla chica mañana, 30 de enero, a las ocho de la noche, por el Canal Caracol. Hora y canal para ver el estreno de The Wall

Andrea Serna, quien ya tiene experiencia en todo tipo de formatos, se le midió al reto de presentar este programa concurso que promete llevar a los colombianos por una montaña rusa de emociones.

The Wall tiene diferentes versiones en todo el mundo, pero Andrea, será la primera mujer presentadora en conducir este formato. En entrevista para Publimetro, esta caldense nos cuenta detalles de esta producción que espera convertirse en la favorita de los televidentes.

¿Cómo llega a The Wall? Cualquiera pensaría que fue una invitación del canal…

No se trató de palancas, ni de que me contrataron de una. Llegué a The Wall de la forma en la que lo hacen la mayoría de los conductores en nuestro país: pasando un proceso de audición.

Tuve una primera reunión para comprender el formato y así prepararme para la audición. Me dieron un tiempo para preparar mi casting, lo presento y lo gano. Después de eso vinieron algunas semanas en las que estudié programas de diferentes países, pues de cierto modo, me ayudó a comprender mejor el objetivo del programa, pero que sobre todo, tomar características de los otros presentadores para crear mi propia personalidad como conductora de esta producción.

Entonces, ¿quién fue su mayor inspiración?

Me inspiré mucho en Chris Hardwick presentador del formato norteamericano, porque es natural, va directo al grano, su fluidez hace que sientas que todo es fácil. Además, es cercano a los participantes, no es empalagoso.

“Este es un programa que, como presentadora, te invita a abrirte a recibir las emociones de los concursantes y no a controlarlo todo”, Andrea Serna.

Ya hablamos de usted, ahora es turno de charlar del programa… Exactamente, ¿qué verán los televidentes?

Las parejas responderán preguntas y ganarán o perderán dinero a medida que caen las bolas por el muro. Si contestan bien aumentarán el valor acumulado, pero si no, perderán el dinero que han ganado.

Luego se separará a las parejas, y solo una de ellas podrá responder las preguntas hechas por el muro, aunque desconocerá cuánto dinero han ganado.

Al final, quien está aislado recibirá un contrato y deberá decidir si lo firma y se queda con el dinero que le ofrecen, o si lo rompe y se queda con la plata que obtuvieron jugando.

Tiene un reto grande, y es que será la primera mujer en presentar The Wall…

Caracol quiso que fuera una mujer, y eso representó un reto tanto para ellos, como para mí, pues los dueños del formato tienen los ojos bien puestos sobre nosotros para ver qué tan bien nos va.

Siento que una mujer puede ofrecer mucho, por ejemplo, no más su manera de vestir puede dar mucha información acerca de la moda.

Pero eso no es todo. Considero que la mujer puede lograr una cercanía diferente con los participantes, creo que se sienten más confiados para desahogarse o dar un abrazo.

Hora y canal para ver el estreno de The Wall: Caracol, ocho de la noche, 30 de enero.

Todos los concursantes llegarán a The Wall para luchar por una buena causa, ¿qué nos puede adelantar de sus sueños y personalidades?

No puedo revelar historias puntuales pero en general todos los participantes llegaron motivados por una causa que beneficia a otro, sea una persona de su familia que tiene algún inconveniente, sea una institución, o sea una fundación que sueñan pero que aún no cuentan con los recursos para poder hacerla realidad. Todos son de una u otra manera emprendedores sociales.

Si se convirtiera en participante, ¿a quién elegiría para cumplir su sueño?

Yo creo que concursaría con mi papá, pensando en que se trata de un programa que requiere de conocimiento en diversos temas. Yo lo encerraría para que contestara todas las preguntas (Risas).

¿Qué la enganchó con The Wall?

La novedad. A mí como conductora me llamó mucho la atención que fuera un programa con muchas temporadas en varias partes del mundo, y que llegara a la televisión colombiana por primera vez.

La grabación de este programa se realizó en Sao Paulo en Brasil.

El muro tiene 15 metros de altura. Solo hay cuatro de estos en todo el mundo.

Los concursantes podrán ganar hasta 2.275 millones de pesos.







Publicidad







MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar