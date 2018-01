Publimetro rumbo a los Grammy: mejor nuevo artista

Durante dos semanas Publimetro hizo un recorrido por las categorías más deseadas y los opcionados a ser los reyes o reinas de la noche del próximo domingo 28 enero y que serán transmitidos por el canal TNT desde las 7:30 de la noche.

Para nadie es un secreto que los Grammy son una gran ventana a la hora de darse a conocer como solista o banda, por eso, llevarse el premio en la categoría de mejor nuevo artista, es sin duda, el deseo de muchos que hasta ahora están empezando en el mundo de la música. ¿Quiénes serán las estrellas del futuro? Se lo contamos a continuación. (Con información de Turner)

Alessia Cara

Como en su momento lo hizo Lorde, esta cantante proveniente de Canadá, enamoró a millones de personas en el mundo con un estilo que mezcla una voz armoniosa con un pop de corte oscuro.

Si aún no la tiene en su cabeza, tal vez pueda recordarla por Here, una de las primeras por las que fue conocida, por lo menos en Colombia.

Know-It-All es el nombre de su primer, y hasta ahora, único álbum, y de cual se desprende Here.

Con su canción Here, Alessia Cara entró al top 10 de Billboard en Estados Unidos.

Comenzó su carrera a los 14 años cuando abrió su canal de YouTube.

Khalid

Con tan solo 19 años este artista no solo ha logrado escalar dentro del mercado norteamericano, también ha logrado colarse rápidamente en listados de música, los servicios de streaming y la radio de diferentes países.

Si Alessia se dio a conocer con Here, Khalid empezó a ser escuchado en nuestro país gracias a Location, un tema que sin duda cuenta con un estilo pop y R&B bien definido.

Quienes han tenido la oportunidad de escuchar sus temas aseguran que Khalid cuenta con un timbre especial en su voz que muestra sus raíces afro, pero sobre todo, que lo hace diferente a los demás artistas.

American Teen es su álbum debut y contó con gran aceptación por parte de la crítica.

Tiene 5 nominaciones y es la primera vez que es nominado a los Grammy.

Julia Michaels

Esta joven de 24 años comenzó en el mundo de la música componiendo para diferentes artistas. ¡Y no se trataba de simples canciones! Por ejemplo, ella es la compositora de temas exitosos como Sorry de Justin Bieber, Revival de Selena Gómez y When a Woman de Shakira.

Sin embargo, su momento de salir a luz se dio después de componer Issues, el tema con el que decidió que era hora del salir del cascarón y enfrentarse a la crítica.

Hasta el momento la artista no ha dado a conocer ningún disco, aunque se espera conocer su álbum debut en este 2018.

Con su canción Issues, también se encuentra nominada en la categoría mejor canción del año.

Julia también ha trabajado con importantes artistas como Maroon 5, Britney Spears y Gwen Stefani.

SZA

Solána Imani Rowe conocida como SZA es una artista norteamericana con un estilo neo soul, R&B alternativo, con elementos de hip hop.

Sus letras giran en torno a la sexualidad, nostalgia y abandono. Entre sus influencias, SZA cita a Ella Fitzgerald, Meelah, Björk, Jamiroquai, Lauryn Hill y al cineasta Spike Lee.

Su álbum debut editado en junio 2017 Ctrl debutó en el número 3 del Billboard 200.

Los sencillos de este álbum fueron Love Galore con el rapero Travis Scott y The Weekend.

Lil Uzi Vert

Symere Woods, conocido como Lil Uzi Vert, es un artista de rap que ganó fama por su sencillo debut Money Longer y varios mixtapes como Luv Is Rage, Lil Uzi Vert vs. the World y The Perfect Luv Tape.

Dice que su gran inspiración fue Marilyn Manson y sus influencias ASAP Rocky, Pharrell Williams, Kanye West, Young Thug, Wiz Khalifa y Lil Wayne.

Lil Uzi Vert ganó el premio canción del verano en los MTV Music Awards 2017 con XO Tour Llif3.

Lil Uzi Vert colaboró con Migos en Bad and Boujee, que se convirtió en su primer número 1 en el Billboard Hot 100.

En agosto 2017 editó su primer disco: Luv Is Rage 2, que alcanzó el número 1 del Billboard 200.

