El famoso programa infantil está de luto. Murió el actor que interpretaba a Dinky Winky en los Teletubbies.

Se trata de Simon Shelton Barnes, de 52 años, quien había interpretado al teletubbie morado en el programa que estuvo al aire entre 1997 y 2001.

Barnes falleció el pasado 17 de enero, y sus familiares no revelaron las causas de su muerte.

El programa, que fue uno de los más vistos de la BBC en su momento, fue blanco de críticas y estuvo en el centro de la polémica por parte de los sectores más conservadores.

A la serie se le criticó la supuesta inclinación homosexual de los personajes, en especial Dinky Winky, que era de color morado y a veces llevaba una cartera.

En su momento, Simon dijo a la prensa que le llegaban tantas cartas de niños cuando interpretaba al teletubbbie, que se sentía como si el programa fueran "los Beatles de la televisión infantil".

John Simmit, el que interpretaba a Dipsy (teletubbie rojo) dedicó un mensaje a su compañero en su cuenta de Twitter.

"¡Vaya semana!, QEPD Simon, también conocido como Tinky Winky. Recordemos los buenos tiempos. Descansa."

What a week ! RIP Simon Shelton aka Tinky Winky : remembering the many good times. Rest easy pic.twitter.com/4uyJDBoJdO

— John Simmit (@JohnSimmit) January 22, 2018