La presentadora de Muy buenos días anunció hoy que será madre por segunda vez, y de un niño. Sin embargo, ser madre no fue una tarea fácil. Esta es la grave enfermedad de Laura Acuña que casi acaba su matrimonio.

En 2016 Laura se convirtió en madre por primera vez de la pequeña Helena. Fue entonces cuando reveló el padecimiento que por poco la deja sin familia.

“Se llama endometriosis, es crónica, no se quita, es dolorosa, incapacitante y genera infertilidad. Es una enfermedad a la que no le han parado bolas como se debería (sobre todo el sistema de salud), porque sí es una enfermedad que le cambia a uno la vida, pero como no es una enfermedad terminal, por decirlo de así. Pero es casi igual de grave, es decir, casi, porque psicológicamente lo va matando a uno y físicamente no se imaginan los dolores tan impresionantes que uno padece”, dijo en su momento a La W.

La grave enfermedad de Laura Acuña que casi acaba su matrimonio

Laura contó que sin hijos, Laura pensó en su momento en separarse de su esposo, Rodrigo Kling, esperando que pudiera formar una familia con una nueva mujer. Sin embargo él jamás la abandonó.

Por fortuna, la presentadora pudo ser tratada y ahora espera con ansias la llegada de su segundo bebé, al cual llamará Federico.

