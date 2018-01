¡Una más! Actriz de cine para adultos muere en extrañas circunstancias

Se trata de la quinta joven que fallece de manera sorpresiva. Actriz de cine para adultos muere en extrañas circunstancias.

Se trata de Olivia Lu, quien fue encontrada muerta en una clínica de rehabilitación. La joven, de 23 años, había estado luchando contra la adicción a las drogas, pero había tenido una recaída en las últimas semanas.

"Recientemente se han hecho muchos comentarios sobre el número de estrellas de cine para adultos que han muerto en el último año y con gran tristeza debemos informar que la lista ha crecido más", dio a conocer la agencia LA Direct Models en un comunicado de prensa.

Lo que más ha generado preocupación dentro de la industria es que es la quinta actriz porno que fallece en menos de dos meses y en extrañas circunstancias.

La primera fue Shyla Stylez, de 35 años, quien falleció en casa mientras dormía. La siguiente fue Angust Ames, de 23 años, quien supuestamente se suicidó. La otra actriz en la macabra lista es Yuri Lev, de 31 años, quien apareció muerta en su casa de Bellflower, California, rodeada de varios medicamentos. La última fue Olivia Nova, de tan solo 20 años, quien fue encontrada sin vida en su residencia en Las Vegas.

Let these women inspire you to be kind, supportive, and more cognizant of others, especially in this industry of ours! You never know what another may be going through. Never forget that! Let’s cultivate an industry that cares about each other! #timesup ~ 💋 KP pic.twitter.com/SSeVfgYFCC

— Adult Performers Actors Guild (@APAGunion) January 9, 2018