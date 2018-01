MGMT anuncia su nuevo álbum 'Little Dark Age' para el 9 de febrero

MGMT anuncia su nuevo álbum Little Dark Age este 9 de Febrero a través de Columbia Records. Este sería el cuarto disco de estudio de la banda.

MGMT se embarcará en un tour por Norte América durante los próximos meses con paradas en Riviera Theatre en Chicago, Kings Theatre y Brooklyn Steel en NYC, y Palladium en Hollywood, entre otros.

Comenzando el mes, MGMT lanzó el video del sencillo Hand It Over. Previamente, el grupo lanzó los visuales del sombrío sencillo Little Dark Age y When You Die.

De hecho, algunas de las canciones nuevas ya han sido presentadas durante los shows de la banda en 2017.

Little Dark Age fue producido por MGMT, Patrick Wimberly (Chairlift, Kelela, Blood Orange), con la colaboración de Dave Fridmann (Flaming Lips, Spoon, Tame Impala). Terminando el año pasado, la banda también compartió visuales de estudio y fragmentos musicales a través de Instagram.

Formado en el 2001, MGMT fue nominado al Grammy con su álbum debut Oracular Spectacular en el 2007. Seguido por Congratulations (2010) y MGMT (2013).

