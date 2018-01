Laura Tobón: la amante y experta en viajes

Caracol comenzó el año con un formato muy particular: La vuelta al mundo en 80 risas. En este, cuatro parejas de famosos, entre presentadoras y humoristas, viajan por el mundo en busca de experiencias culturales, pero al mismo tiempo, divertidas.

Una de las presentadoras de esta producción es Laura Tobón, quien comparte protagonismo con Melina Ramírez, Greeicy Rendón, Jéssica Cediel, Suso, Don Jediondo, Lokillo, Jeringa y Santiago Rodríguez. Publimetro habló con ella acerca de sus experiencias en otros destinos, la producción y lo que no repetiría a la hora de viajar.

Cada uno tiene un rol diferente dentro del programa…

Nosotras somos las encargadas de ponerle cultura, datos curiosos e información. Somos como las guías turísticas. Los humoristas, por supuesto, deben ponerle humor a cada ciudad a la que llegamos.

Sin duda, es un programa para divertirse en familia. Es para niños, adultos, abuelos, mejor dicho, para todas las audiencias.

¿Qué pensó al saber que Jeringa iba a ser su compañero de viaje?

Las parejas, como se dieron cuenta, fueron escogidas al azar, no teníamos ni idea de con quién debíamos viajar, creo que ese detalle le puso emoción al programa desde un comienzo.

Cuando me dijeron quién iba a ser mi compañero me puse súper contenta porque me siento muy cómoda con él, por su forma de trabajar y su humor. Jeringa tiene un humor fino, es negro, pero inteligente. Nos reímos demasiado, me tomó del pelo varias veces, pero de una manera muy divertida.

¿Se encontró con varios colombianos en los diferentes destinos?

Uno siempre se encuentra mínimo con un colombiano en cada viaje. Y eso es bonito, porque así estemos a miles de kilómetros de nuestra tierra, siempre hay alguien que nos hace sentir como en casa.

“No hay libretos, somos nosotros mismos viajando por el mundo. Fue una experiencia muy cómica”, Laura Tobón.

¿De qué se arrepiente a la hora de hablar de viajes?

Yo no volvería a viajar con exceso de equipaje. Me pasó en varias ocasiones, hasta que aprendí la lección. Viajé con mucha ropa y muchos zapatos y eso no es cómodo a la hora de ir a otra ciudad. Creo que en un destino tuve que pagar por el exceso y eso no está bien, uno tiene que aprender a viajar ligero y con lo justo y necesario.

Además, no volvería a comer en un viaje comida cruda, porque este tipo de alimentos a mí no me sientan bien. En un destino comí sushi y me sentó súper mal. Uno nunca sabe que se está comiendo, entonces es mejor evitarlo.

¿Cómo le fue trabajando con las otras presentadoras de este programa?

Yo ya había trabajado con Jéssica Cediel en Estilo RCN y a Melina la conocí en Noticias RCN. Como que veníamos del canal opuesto (Risas). A Greeicy también tuve que verla varias veces, entonces ya las conocía. Pero en este caso nos unimos, como una familia, y la pasamos muy bien juntas, nos hicimos amigas. Cada una es muy distinta, y por eso mismo fuimos un gran complemento e hicimos un excelente equipo de trabajo.

Las admiro a todas porque han sacado adelante su carrera profesional a pesar de las adversidades. Son muy talentosas y por eso me quito el sombrero a la hora de hablar de ellas.

Desde su punta de vista, ¿cuál es el objetivo de esta producción?

Nunca había hecho un programa como este, creo que Caracol quiso empezar el año con pie derecho, porque queremos regalarles muchas sonrisas y felicidad a los colombianos en este 2018.

Deseamos que los colombianos sueñen con cada uno de estos lugares, y queremos despertar en ellos esa iniciativa de conocer el mundo algún día. Qué rico poder abrirles las ventanas para que vean todo lo que hay más allá de nuestro país.

19 años tenía Laura Tobón cuando se dio cuenta que su verdadera pasión era la presentación.

