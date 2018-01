Conoce al chico que le robó el corazón a la actriz de Stranger Things

Millie Bobby Brown, la actriz de trece años, protagonista de la serie de Netflix, 'Stranger Things', estaría viviendo su primer romance público con el cantante Jacob Sartorius, de 15 años.

Las publicaciones en Instagram han despertado la ilusión entre sus seguidores. Los fanáticos de la actriz ya reaccionaron. Según afirma la revista US Weekly, ellos pasaron Año Nuevo juntos con la familia de la actriz.

El 8 de enero, Jacob Sartorius publicó en su cuenta de Twitter: "Otro día pensando en ti", y Brown le dio me gusta. Luego Millie publicó una foto en la que se la ve abrazando un oso de peluche y escribió"Gracias por el oso". El comentario de Sartorius no se hizo esperar y respondió "Faltaría más".

Hace un par de días Jacob Sartorius escribió en sus redes sociales "El futuro me parece mejor contigo a mi lado".

i think about the future a lot better w you in it

