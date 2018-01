Mensaje de Juliana Galvis tiene preocupados a sus seguidores

Hay quienes en redes sociales e incluso en la cotidianidad solo muestran sus vidas felices, tranquilas y armoniosas… FARSA! La vida tiene momentos buenos y malos, hay días lindos y hay días de mierda, hay momentos en los que uno se siente fuerte y poderoso y hay otros días donde no puede parar de llorar… La vida se trata de “esto” de sentir, de caer y levantarse con mas fuerza, de estar en la oscuridad para valorar la luz, de esperar la calma después de la tormenta, A quienes como yo hoy están “así” solo puedo decirles que aunque duela, que aunque a veces no entendamos y nos emberraquemos con Dios y con el mundo, la fe mueve montañas y “él” solo nos da batallas que podemos “pelear” que nos enseñan y nos ayudan a crecer. Fuerza y Fe queridos, que de esta salimos! #Bienvenido2018

