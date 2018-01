A muchos fanáticos y no, los tomó por sorpresa la muerte de la irlandesa, una de las voces más importantes de los años ochenta y noventa. Ahora se conocen más detalles de su fallecimiento. Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries, se habría suicidado.

De acuerdo con diversos medios la muerte de la cantante habría sido a causa de un envenenamiento intencional con fentanilo, un analgésico más fuerte que la heroína.

Se espera que el resultado oficial sobre las causas de su fallecimiento se conozcan en los próximos días.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB

— Dolores O'Riordan (@DolORiordan) January 4, 2018