La W compartió información inquietante sobre el futuro del programador. ¿El fin del canal? RCN podría no renovar licencia por bajos ratings.

En horas de la mañana, Julio Sánchez Cristo opinó que el canal se encuentra entre la espada y la pared, luego de que Garzón vive no superara en rating a Caracol.

La situación del canal es tan crítica, que ni siquiera con un estreno pudo superar el rating del noticiero o la alocución presidencial.

De hecho, uno de los récords que batió el canal fue el de peor rating, con la serie Hermanos y hermanas, adaptación gringa con la que no han superado los 4 puntos de audiencia en promedio.

Teniendo en cuenta la situación, y las inversiones que el canal ha hecho para mantenerse a flote y continuar presentando estrenos, Julio Sánchez Cristo comentó que en RCN: "Han cambiado todo, han botado todos los cartuchos, el mago (Arango) puede plantear una idea y es decir: ‘oigame, señores, es posible que Colombia no dé para dos canales, es posible que Colombia no tenga para eso con unas plataformas tan poderosas como las que hay. El Canal Uno no funciona, el Canal RCN no funciona, hay que aterrizar en una realidad: que con el cable, el computador y los teléfonos, Colombia se quedó para un solo canal".

¿El fin del canal? RCN podría no renovar licencia por bajos ratings

De hecho, Sánchez Cristo comentó que el presidente del canal podría optar por no renovar la licencia del canal, que se vence este año y cuesta 250 mil millones de pesos.

Incluso, Camila Zuluaga indicó haber escuchado el mismo rumor, y agregó que la idea de RCN sería dividirse en cinco canales por cable para no tener que renovar la licencia pero continuar trabajando.

Los periodistas se preguntaron por el "largo invierno" que vive el canal, ya que según reconocieron, RCN ha sacado "productos muy buenos" y no hay motivo aparente que pueda explicar el bajo rendimiento de las últimas producciones.

De todas maneras, la información está basada principalmente en rumores, y habrá que esperar qué medidas toma el canal para alzar vuelo.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ