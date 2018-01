Publimetro rumbo a los Grammy: nominados a canción del año

El próximo 28 de enero artistas de todos los géneros se reunirán para la entrega de los premios Grammy, una gala que es el reflejo de lo más sonado en el mundo en 2017.

Sin duda, una de las categorías más importantes es la de canción del año. Si es amante de la música y quiere prepararse para estos premios, o simplemente busca nuevos sonidos y artistas para escuchar en los siguientes meses, preste atención a estos temas que supieron cómo sacarla del estadio.

Despacito remix Justin Bieber

De seguro la escuchó en fiestas familiares, bares, rumbas, en el carro, en la oficina, o simplemente en su playlist porque se convirtió en una de sus favoritas. Justamente, fue esa popularidad la que terminó incluyendo a Justin Bieber en ese remix que ha hecho de Despacito una de las nominadas a canción del año.

La cifras no mienten, y por lo menos en el Billboard Hot 100 de 2017, esta remezcla protagonizada por Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, subió rápidamente hasta alcanzar el puesto número 1. Este remix ingresó al listado a principios de abril en el puesto 88.

En agosto, y al alcanzar 16 semanas consecutivas en la cima del ranking del Hot 100 de Billboard, igualó el récord que obtuvieron Mariah Carey y Boyz II Men entre 1995 y 1996.

El 16 de abril de 2017 se dio a conocer este remix.

600 mil millones de reproducciones en YouTube.

Se situó en el top 10 de iTunes en más de 40 países.

4:44

Jay-Z, quien es considerado el rey del rap en el mundo, por lo menos en la actualidad, lanzó su última producción discográfica a mediados de 2017, y justamente, eligió a la homónima como primer sencillo de este álbum.

Si se pregunta por el nombre de este tema y del disco, la respuesta parece ser bastante sencilla: se trata de la hora en la que el rapero comenzó a escribir las letras de este álbum. “Es el título porque es una canción poderosa, y de hecho creo que es una de las mejores canciones que he escrito nunca”, contó alguna vez en entrevista para iHeart Radio.

El álbum es un reflejo de la infancia, adolescencia y adultez de Jay-Z, y 4:44 hace referencia a la infidelidad dentro del matrimonio con Beyoncé. “Te estoy fallando cada día” y “¿Por qué sigo huyendo?”, son algunas de las frases con las que el rapero libera su vergüenza por lo sucedido.

La canción fue lanzada el 11 de julio de 2017.

Aunque está relacionada con el cuatro, es el track 5 del álbum.

El título también se refiere a los 4 minutos y 44 segundos que dura la canción.

Issues

Una nominada a nuevo artista, también compite en la categoría de mejor canción. Ese es el caso de Julia Michaels, una norteamericana de apenas de 24 años.

Julia Carin Cavazos era conocida, hasta hace un tiempo, solamente como compositora. Sin embargo, luego de escribir Issues decidió que ese era su momento de salir a luz. Su letra hace referencia a amar sin importar las virtudes o defectos que tenga la otra persona.

Muestra del éxito que ha obtenido este hit pop, son los múltiples discos de platino que ha conseguido en países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Suecia. A eso suma que fue de las treinta artistas más escuchadas en la plataforma de streaming Spotify en 2017.

La canción se lanzó en todo el mundo el 13 de junio del 2017.

131 mil millones de reproducciones en YouTube.

El tema fue lanzado a través de Republic Records.

1-800-273-8255

Logic, Alessia Cara y Khalid son los intérpretes de este tema, y aunque le puede parecer extraño su título, la verdad es que tiene una razón de peso: se trata de la línea contra el suicidio en Estados Unidos.

Y más allá de las cifras en ventas, reproducciones o listados, el reflejo de su éxito tiene que ver con que, en las tres semanas posteriores a su lanzamiento, las llamadas a esta línea telefónica aumentaron un 27 %.

La canción también cuenta con un videoclip que hace referencia a un joven que quiere ser aceptado a pesar de su sexualidad.

Fue lanzada el 28 de abril de 2017.

El tema también tiene un remix, interpretado por Juanes.

Alcanzó la posición 3 en el Billboard Hot 100.

That's What I Like

Luego de un exitoso 2017 sería imposible no ver entre los nominados a Bruno Mars. Este tema es uno de los sencillos de su tercer producción discográfica, 24K Magic, y fue grabada en un estudio de California, Estados Unidos.

La canción debutó en el puesto 79 en el Hot 100 de Billboard, pero rápidamente comenzó a escalar, así que en su decimoquinta semana se convirtió en la favorita. That's What I Like fue el séptimo número uno de Bruno en el Hot 100.

El tema estuvo en los primeros lugares de listados más importantes de música, y al igual que Estados Unidos, también fue número 1 en Israel y en México.

La canción fue lanzada el 30 de enero de 2017.

Estuvo en el top 10 de las más escuchadas en Spotify.

Sobrepasó las cinco millones de reproducciones vía streaming a finales de 2017.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar