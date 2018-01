La producción basada en la vida de uno de los personajes más icónicos de nuestro país emitió uno de los momentos más tristes para Colombia. Así revivió RCN la muerte de Jaime Garzón.

Jaime sale temprano en su camioneta, se despide del vigilante quien le desea un buen día, no se da cuenta que dos hombres en una moto siguen de cerca de sus pasos. De repente, Garzón se detiene en un semáforo, y la moto se detiene a su lado. Uno de los hombres lo llama, y el periodista voltea, pero no se asusta, por el contrario sonríe. Así representó el canal la muerte de Jaime.

Y aunque no se muestra lo que sucederá después, pues eso al parecer se verá al final de la producción, muchas fueron las fibras que movió esta escena.

La producción fue estrenada anoche, 15 de enero, y aunque no tuvo una gran recepción respecto al rating, sí se convirtió en tendencia, teniendo grandes comentarios.

El actor Santiago Alarcón fue quien se le midió a interpretar al periodista en la pantalla chica. "Estaba sentado en el restaurante El Patio, en La Macarena de Bogotá, el favorito de Garzón y donde había ido dos veces. Estaba hablando con unos amigos cuando el libretista Juan Carlos Pérez, encargado de escribir la historia, tocó el vidrio de la ventana, me llamó y me dijo que iban a hacer la serie sobre Jaime Garzón y que si me apuntaba", le contó el actor a El Tiempo, acerca de cómo llegó al personaje.

