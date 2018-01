¡Las voces comienzan a apagarse en 2018! ¡Adiós Dolores O'Riordan!

Las manecillas de reloj de 2018 han comenzado a girar, y con el paso de los días, las semanas y los meses, se empiezan a conocer lamentables noticias relacionadas al mundo de la música. La muerte prematura de Dolores O'Riordan, vocalista de la banda The Cranberries, es una de ellas.

"La familia está devastada tras conocer la noticia y ha pedido que se respete su privacidad en este momento difícil", indicó un comunicado respecto a la muerte de la irlandesa.

Dolores nació en el pequeño pueblo de Ballybricken, ubicado en el suroeste de Irlanda, y desde muy pequeña demostró que tenía talento para la música y que el instrumento que le ayudaría a alcanzar la fama sería su voz.

Su historia con The Cranberries comenzó en la década de los 80 cuando O'Riordan conoció a quienes la acompañarían en el camino al éxito, de las giras y los millones en ventas: Fergal Lawler (batería), Mike Hogan (bajo) y Noel Hogan (guitarra).

Alcanzaron los primeros lugares de la lista Billboard durante la década de los noventa, además de que, tan solo en Estados Unidos, la agrupación vendió más de 14.5 millones de álbumes.

La vida de la banda navegó por idas y vueltas, pero luego de superar todo tipo de diferencias, que hasta los había llevado a los tribunales, The Cranberries volvió a reunirse para una gira que empezó en Polonia en junio de 2016.

"Cuando la vida es perfecta se convierte en aburrida, tienes que desafiarte, porque eso te da una razón para vivir", dijo en una entrevista con Efe.

Una muestra de su regreso fue el lanzamiento de su trabajo acústico Something Else, en 2017, que contenía temas de sus inicios grabados con la Orquesta de Cámara Irlandesa, además de incluir tres canciones nuevas.

Paralelo a su vida con la banda, Dolores también comenzó a forjar una carrera como solista. Publicó dos álbumes, Are You Listening? de 2007, y No Baggage de 2009, que aunque nunca alcanzaron el éxito de su etapa como Cranberries, sí mostraron una nueva faceta de la artista irlandesa.

Los últimos instantes de Dolores

Alejada un poco de la música en los últimos meses debido a diferentes problemas de salud, la muerte la sorprendió de manera súbita en Londres, justamente cuando participaba en una sesión de grabación.

Estos problemas de salud habían obligado a The Cranberries a cancelar el pasado año una gira mundial, no obstante, hacía poco la artista de 46 años había expresado en el perfil de Facebook de la banda que había dado su primer concierto "en meses" y que se sentía "genial".

Cabe recordar que la cantante sufría de un trastorno bipolar y sus últimos años de vida estuvieron ensombrecidos por problemas legales debido a esto.

Dolores O'Riordan tenía una filosofía clara de vida, y parece que cumplió con ella hasta su último suspiro: ponerse nuevos retos cada día para que corriera adrenalina por el cuerpo. "Cuando la vida es perfecta se convierte en aburrida; tienes que desafiarte, porque eso te da una razón para vivir", dijo en una entrevista con Efe.

Con The Cranberries, Dolores O'Riordan vendió a nivel mundial más de 40 millones de discos.

