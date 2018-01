Dolores O'Riordan murió de forma inesperada, pero su voz es el legado que la mantendrá viva por siempre. En Publimetro recordamos a la líder de la banda irlandesa The Cranberries con los temas que la sacaron del estadio en listado de música más importante del mundo y que ya son considerados clásicos del rock alternativo.

Las canciones más exitosas de The Cranberries en Billboard

Zombie – 1994

En aquel año se convirtió en la más escuchada durante seis semanas consecutivas. Sin duda, se trata de la canción más famosa de esta agrupación, y que se encuentra en su segundo álbum, No Need to Argue. La canción hace referencia al conflicto que Irlanda del Norte vivía por ese entonces.

Salvation – 1996

Este tema fue número uno en Billboard durante cuatro semanas consecutivas en aquel año. Es el primer sencillo del álbum To the Faithful Departed, y su éxito se debió a que mostró una nueva faceta de la banda y de Dolores al mutar a un sonido más oscuro y pesado.

Linger – 1993

El 27 de noviembre de ese año, el tema alcanzó el número cuatro en el listado de Billboard. Fue Dolores quien contó en el documental 99 Love Life & Rock 'n' Roll, que para escribir la letra se había inspirado en la experiencia de su primer beso.

Free to decide – 1996

Con esta canción la banda alcanzó el número ocho en este listado el 3 de agosto de 1996. Fue el segundo sencillo de su tercer álbum To the Faithful Departed, y hace referencia un poco a la vida cuando se es famoso, y cuando se debe escapar a los medios y los paparazzis. Justamente, el video musical de esta canción muestra a Dolores siendo acosada.

Dreams – 1993

Alcanzó el número 15 de Billboard el 24 de julio de ese año. El tema, escrito por Dolores, fue el sencillo con el que empezaron a promocionar el álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? En cuanto a lo audiovisual fue una gran apuesta de la banda, pues esta canción cuanta con tres videoclips.

