Eso fue lo que se preguntó más de un seguidor al ver una foto publicada en las redes sociales de la exparticipante del reality. ¿Quién es el nuevo amor de Gisselle de Protagonistas?

Y es que tanto Gisselle como Andrés, su compañero de reality, publicaron una foto en su cuenta de Instagram en la que se le podía ver juntos. Lo que más llamó la atención fueron los mensajes junto a la imagen.

Andrés publicó “Mi costeñita” y ella “Mi costeñito", lo que hizo pensar a varios que los dos comenzaron una relación luego de salir de la Casa Estudio. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado nada.

¿Quién es el nuevo amor de Gisselle de Protagonistas?

Mi Costeñito ♥️🖤 @altafullamusica A post shared by Giise Watson (@gissewatson) on Jan 12, 2018 at 9:23am PST

Cabe recordar que Gisselle tuvo una sonada relación en el reality con Sebastián, aunque esta terminó cuando ella se dio cuenta que él le había sido infiel mientras ella aún seguía en la Casa Estudio.

"Yo le vi unas conversaciones a él súper fuertes. La vieja me dijo que estuvieron, tengo las pruebas. No tengo nada en contra él, es solo que estoy ardida porque toda Colombia me jode la vida, creyendo que yo soy la mala, pero él es quien la está cagando. Me da mucha rabia. Con mi primer novio aguanté mucho cacho como para venir a aguantar cacho otra vez", dijo a través de un video en Instagram.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar