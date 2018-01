Muchos se han preguntado en los últimos días si terminó o no con Andy Rivera, pero ni él, ni ella, confirman nada. No obstante, los seguidores quieren la verdad y no dudan en seguir cuestionando a la actriz. Así respondió Lina Tejeiro a pregunta sobre el despecho.

Lina es una mujer a quien le encantan las redes sociales, especialmente Instagram. Justamente, en los últimos días subió a esta red social una serie de fotografías en las cuales se le podía ver muy rockera y sensual.

Y aunque hubo quienes comentaron respecto a lo bella que se veía, hubo quienes aprovecharon el momento para preguntarle por una posible tusa.

Así respondió Lina Tejeiro a pregunta sobre el despecho

"Consejos para el despecho, jajaja", fue el mensaje que publicó uno de sus seguidores, esperando que Lina se atreviera a hablar sobre Andy, pero ella, salió con una respuesta que fue aplaudida por muchos: “Un brasier con relleno, jajajajaja, así ya no te sientes tan despechado”, respondió.

Así dejó claro que de su vida personal solo va a hablar cuando ella quiera.

Hace poco y en entrevista con la revista Aló, dejó claro que no está pasando un buen momento con su relación, aunque no confirmó el adiós. “Ahorita no estamos en el mejor momento porque las agendas no nos cuadran para poder estar juntos, y eso termina distanciando mucho una relación”.

