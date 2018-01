Esta millonada le ofrecen a Vicky Dávila por escribir un tuit

El pasado viernes, Google publicó un listado con los influenciadores más importantes del país, en donde personalidades como el periodista 'Pirry', el Padre Alberto Linero, youtuber como Yuya o Kika Nieto fueon catalogadas como los más influyentes en Colombia, dejó con el décimo puesto a la periodista y youtuber, Vicky Dávila.

Luego de conocer el listado, la periodista reveló que han sido muchas las propuestas que le han realizado para que sea influenciadora de diferentes marcas, y que por más dinero que le han ofrecido, dice ella no haber aceptado porque no cree que sea correcto que un periodista influenciador reciba dinero para promocionar cosas.

La periodista afirmó en La WRadio, emisora en la que trabaja, que le han ofrecido ocho, nueve, 10 o 12 millones de pesos por solo publicar dos o tres tuits al mes en su red social más fuerte, Twitter. también aseguró que le han ofrecido que haga cosas en YouTube, pero la periodista asegura que no aceptaría por ética.

También asegura que le han ofrecido que salga en comerciales anunciando que alguna crema le ha quitado arrugas. Cuando perdió su trabajo en RCN Radio, la mujer habría recibido una tentadora propuesta de participar en un proyecto de una agencia de viajes que le ofrecía una jugosa oferta para viajar por el mundo con opción a regalarle pasajes a toda su familia pero no aceptó, pese a que tenía todo el tiempo del mundo.

“Me ofrecieron ir a hacer unos viajes, una marca muy importante de tiquetes aéreos, me daban tiquetes para toda la familia y yo tenía tiempo porque no tenía trabajo… y no fui capaz porque me sentía como si estuviera perdiendo la virginidad”, señaló Dávila.