La actriz habló de uno de los momentos más complicados en su carrera. Johanna Fadul denuncia que fue víctima de acoso sexual.

En un especial realizado por La Red de Caracol, varias famosas colombianas contaron sus casos con personas de diferentes producciones.

Johanna fue una de ellas y aseguró al programa que le ha ocurrido varias veces. Uno de ellas fue en la juventud.

"Estaba apenas empezando, tendría 17 años, estaba haciendo casting. Llegué, era en un apartamento. Este hombre, mientras iba marcando la escena, se acercó y me rozó su miembro. En el fondo sentí que no estaba bien. Salí asustada pensando que no era la manera de hacer un casting".

¡Escalofriante! En estos momentos varias famosas colombianas hablan de cómo han sufrido de acoso sexual en su vida profesional. Súper conectado en #LaRedAlAire — La Red Caracol (@LaRedCaracol) January 13, 2018

Pero eso no fue todo, en México tuvo una historia más de acoso sexual. "Me fui sin mánager y conocí a un productor de cine. Me senté con él, abrió las piernas y me metió en medio de ellas, me dijo que no era fácil, que tenía que hacer cosas. Le respondí que no necesitaba regalar mi cuerpo, que estaba hablando con la persona equivocada".

En la actualidad Johanna hace parte de la segunda temporada de Sin senos sí hay paraíso, producción del canal Caracol que es emitida de lunes a viernes a las diez de la noche.

Johanna lleva cerca de quince años en la televisión colombiana e hizo su debut en Padres e hijos.

En este momento el gran informe periodístico acoso sexual en famosas colombianas. Mira lo terribles declaraciones. #LaRedAlAire — La Red Caracol (@LaRedCaracol) January 13, 2018

