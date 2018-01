¿Qué le pasó? Melina Ramírez confiesa que ha estado llorando y que ha tenido "días difíciles"

A veces me preguntan: quién era esa persona? por qué lo saludaste? Y contesto: ni idea, no sé quien es. Y así suelo ir por la vida, saludando y sonriendo a los que más pueda sin importar que no los conozca. Hace poco estuve llorando sola en un pasillo (sí claro que también lloramos, tenemos días difíciles, somos de carne y hueso, normal!), pasaron muchas personas al lado mio, y solo una se detuvo y me dijo: estas bien? Puedo hacer algo por ti? A lo que respondí: Ya lo has hecho. Ese simple acto me tranquilizó y se lo agradecí. Entonces, la invitación es ir por la vida regalando lindos gestos, no sabes qué tanto pueden significar para la otra persona! Un abrazo, una sonrisa, una palabra. Me cuesta sonreir en las fotos, es como si me las guardara para la vida real donde mantengo con una 😁. Sin embargo, ésta es para ti, que aunque no te conozco, a veces pareciera que sí… TODO va a estar bien, no te preocupes! Feliz día! Los quiero mucho! Mi diseño por @clinicamparoaguirre Gracias! 💛

