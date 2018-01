Parece que las lluvias le han pasado cuenta de cobro a todos los colombianos, y la presentadora no fue la excepción. ¡A Mabel Cartagena se le inundó la casa!

Y es que a través de diferentes historias de Instagram, la conductora de la costa caribe le contó a sus seguidores el problema que tuvo que enfrentar debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días en el país.

A post shared by @juanmartinhr on Jan 10, 2018 at 9:51am PST

En los videos muestra los espacios de su casa que se vieron afectados y a los que tuvo que dedicarse por horas para poder sacar todo el agua. Y lo peor del asunto, es que en repetidas ocasiones le volvió a llover por dentro, lo que hizo de esta una labor bastante complicada.

A post shared by @juanmartinhr on Jan 10, 2018 at 10:05am PST

Mabel no ha sido la única famosa colombiana que ha sufrido debido a las inundaciones. Hace poco Jéssica de la Peña contó su historia de terror gracias al exceso de agua.

"No, no es una foto artística. Son mis pies dentro de la cocina de mi casa en Cartagena. ¿Quién responde? NO hay derecho. Con el agua hasta el cuello. Y no solo son las inundaciones. Miren cómo está el paseo peatonal de Castillo Grande, luego de solo 2 años, si no es menos tiempo de haberse reconstruido. Costó más de 10 mil millones de pesos y tuvo sobrecostos".

