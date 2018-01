La película The Shape of Waterdel mexicano Guillermo del Toroencabeza la lista de nominados en los premios BAFTA,que concede la Academia Británica del Cine, con 12 nominacionesEsta pieza llena de fantasía,ya obtuvo el León de Oro en Venecia,el Globo de Oro al mejor directory banda sonora y el premio a mejor actrizpor parte de la National Society of Film Critics Awards