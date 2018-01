La youtuber tiene claro cómo conseguir una figura saludable. Luisa Fernanda W mostró los resultados del crossfit en su cuerpo y enamoró a sus seguidores.

La influenciadora paisa no es ajena a compartir fotos donde muestra su figura con diminutas prendas.

Ahora, comenzó el año con un pequeño bailecito y demostrando los resultados de estar "juiciosa con el crossift", tal como ella misma dijo.

"Cuando empiezo juiciosa con el crossfit me gusta lo que veo y amo como me siento", escribió en una publicación de Instagram, que ya supera los 75.000 'me gusta'.

