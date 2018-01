También le hizo una dura sentencia a las emisoras del país. ¿Silvestre Dangond dejaría de hacer música? Esta entrevista preocupó a sus fans.

El artista vallenato fue entrevistado por Olímpica Stereo, que le preguntó por su nueva música en una conversación donde Dangond se mostró inquieto y algo molesto.

En la entrevista, comentó que necesitaba apoyo total de las emisoras para que sus estrenos pegaran:"Te voy a comprometer pa' que le des clavo a las canciones que voy a lanzar, porque una cosa es que digan, y otra cosa es que se comprometan y lo hagan", dijo.

De paso, incluyó a las demás emisoras que puedan llegar a escuchar la entrevista, pues dijo estar cansado de que solo pasen las canciones recién salen, y después las olviden.

“Es toda la radio colombiana, no solo eres tú (…) Yo lo voy a lanzar, pero cuando lo lance ustedes son los que ponen esa vaina porque si no, no lo vuelvo a hacer”.

Con esta sentencia, parece indicar que si su música no pega y no suena en radio, no volverá a hacer más.

