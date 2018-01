La controversial presentadora dejó las cosas claras con una imagen. Mary Méndez publica foto sin maquillaje para que dejen de molestarla.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram y allí aseguró que la publicación era para que la vieran tal y como era, y no hablaran luego para expresarse de manera negativa. "Así sin filtricos ni nada pa' que después no me vean en la calle y digan : '¿eso es todo?' O 'la magia de la televisión' (como las películas de nieve…)".

En su mensaje también dejó claro que la está pasando bien en sus vacaciones de final y comienzo de año: "Llegué a lugar seguro… todo lo que implique comida es un lugar seguro para mí".

Como lo había prometido en semanas anteriores, Mary decidió tomarse unos días de descanso y viajar a Francia. Justamente, las últimas imágenes que ha subido a sus redes sociales tienen que ver con los sitios que ha estado conociendo.

Sin embargo, este no ha sido el único país que ha visitado en sus vacaciones. De acuerdo con sus imágenes en redes, Mary está haciendo un recorrido por Europa con su familia. Antes de Francia la presentadora ya había conocido España e Italia.

