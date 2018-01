Ella es la portada de la nueva edición de la revista Aló y allí aseguró que su relación no se encuentra en su mejor momento. Lina Tejeiro confirma que su relación está en crisis.

La actriz fue interrogada por su relación en la entrevista que tuvo con la publicación y afirmó que: “Ahorita no estamos en el mejor momento porque las agendas no nos cuadran para poder estar juntos, y eso termina distanciando mucho una relación”.

Y agregó que: “El hecho de no poder estar juntos también genera una distancia; sin embargo, hemos compartido el tiempo que pudimos. Ya lo que vaya a pasar lo voy a contar yo, o él; pero ¿que si nos vamos a casar? No. ¿Vamos a tener hijos? No. ¿Tenemos planes? No. Estamos disfrutando de un noviazgo, y ni él ni yo tenemos afán de absolutamente nada. Él está enfocado en su carrera, en construir su futuro para su familia, para su mamá, para su hija, para él, y yo estoy en lo mío".

Cabe recordar que los rumores sobre la separación comenzaron en los últimos días, pues ellos no pasaron las celebraciones de fin de año juntos, además, ya no hay fotos de ellos en sus redes sociales.

Lina Tejeiro confirma que su relación está en crisis

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ