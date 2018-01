¿Andrea Serna, mamá por segunda vez?

#PortadaVea @andreasernafotos Diciembre llegó con nueva portada Vea: Andrea Serna y su hija Emilia, las protagonistas de nuestra edición de navidad. La hermosa presentadora, quien nos sorprendió con su cambio de canal, nos cuenta en primicia la historia de su llegada a Caracol Televisión. Además, confesó que quiere otro hijo y nos da sus tips fashionistas: ¡si los da ella, son infalibles! Además: – Pillamos a María Elisa Camargo y a Roberto Urbina en pleno romance – Alejandra Serje habla por primera vez sobre el accidente que sufrió y su actual estado de salud. – Especial de regalos y recetas navideñas de los famosos. – Y la novena navideña, SIN COSTO ADlCIONAL. La Revista, como siempre, se agota rápido, así que no te quedes sin esta navideña edición y cómprala antes que todos.

