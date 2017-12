Sin duda, las vacaciones en nuestro país han hecho que muchos se fijen hasta en las marcas en su piel. Este es el tatuaje que tiene bien escondido James Rodríguez.

Las especulaciones comenzaron luego de que se conociera una imagen en la que se puede ver al jugador colombiano saludando. Y es que en su brazo izquierdo tiene dos nombres marcados en forma de tatuaje.

El primero de ellos se lee claramente y es Pilar, la madre del jugador, sin embargo, el segundo, que no se lee completamente, ha dejado pensando a más de uno, pues pareciera que tuviera el nombre de Daniela escrito allí.

Sin embargo, hay que acercar mucho la imagen para notar un 'Dan' escrito, y eso sin duda, ha hecho que más de uno hable de que todavía hay amor en esta pareja. No obstante, cabe aclarar que el tatuaje no es nuevo,y que quitar de la piel un tatuaje puede ser un tema complicado, por lo que tal vez, esa puede ser la razón por la que ese nombre se mantiene ahí. Aunque claro, también se puede pensar que no es el nombre de Daniela el que está tatuado en su brazo.

Cabe recordar que este no sería el primer tatuaje que la pareja se hizo en honor a su amor. Hace algunos años los dos se hicieron coronas en sus cuerpos, haciendo referencia a él, como rey, y ella, como la reina.

El tatuaje que tiene bien escondido James Rodríguez

¿Dice Daniela o qué es lo que dice en ese tatuaje? 🤔🔎 @jamesdrodriguez pic.twitter.com/rUh6gUMVbM — Qué tal esto (@CorreDile) December 26, 2017

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ