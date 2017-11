Giselle, de Protagonistas, es porrista de este equipo de fútbol colombiano

¡CAMPEONES, CAMPEONES! @juniorclubsa @gissellerrada @protagonistascol #teamgisse #imagenesexclusivas #ProtagonistasRCN #pdnt2017 #protagonistas #pdnt #tv #rcn #canalrcn #reality #2017 #colombia #colombianos #protagonistasdenuestratele #pr #protagonistasdenuestratele2017 #rcntv #modelaje #actor #actriz #presentador

A post shared by Giselle Rada Pérez (@gissellerrada) on Nov 8, 2017 at 6:57pm PST