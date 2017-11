La carrera de Martina La Peligrosa tomará otro rumbo gracias a los Grammy Latino

La carrera de Martina La Peligrosa no podía estar en mejor momento. Luego de estar varios años mostrándole al público colombiano su talento, llegó la oportunidad de ir más allá y ahora su música se siente en Latinoamérica. Muestra de ello es su reciente nominación a los Premios Grammy Latino en la categoría de Mejor nuevo artista.

A la expectativa y con un poco de nervios por lo que pasará el próximo 16 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, la colombiana habló con Publimetro de este reconocimiento y de las implicaciones que tiene en su vida como música.

¿Qué significa la nominación para Martina La Peligrosa en este punto de su carrera?

Esta es una noticia fabulosa. Llega en un gran momento, tanto en lo personal, como en lo profesional, entonces la recibo con todo el cariño y la siento como una bendición. He sentido que ha valido la pena todo el trabajo, por eso, la sola nominación ya es un premio para mí y para la gente que ha estado alrededor de este proyecto.

Además, es un empujón, y siento que vendrán cosas increíbles: se abrirán muchas puertas, conoceré personas, y la idea es empezar una nueva etapa en mi carrera, más evolucionada, y poder abrirme campo en otros países y lugares a donde quiero llegar con mi música.

¿Cómo recibió la noticia? ¿Dónde estaba?

Estaba llegando a la grabación de un nuevo video y recibí un mensaje de texto corto y simple que decía: “estás nominado como Mejor nuevo artista”. Yo no lo acabé de leer, ni de entender, porque yo honestamente había olvidado que ese día eran las nominaciones, ya que las habían movido una semana.

Le mostré a mi mejor amiga, preguntándole si era una broma, y de repente me llama mi mánager y me dice, es cierto, estás nominada, y empecé a moverme por sensaciones como el llanto y la risa, y bueno, cuando ya lo acepté, llegó el momento de la alegría. Luego de eso llamé a mis padres y recibí las llamadas de amigos, colegas y gente del medio.

“Cuando recibí la nominación no sabía si reír, llorar, saltar o tirarme al piso de la emoción. Sin duda fue algo que me llegó directo al corazón”, Martina La Peligrosa.

¿Cómo es su relación con los otros artistas que se encuentran en la misma categoría?

Les tengo mucho respeto a cada uno de ellos. Sin duda admiro un montón a Paula Arenas, colombiana y también mujer, a Vicente García, a quienes hemos adoptado en nuestro país y que sin duda tiene una talento impresionante, y a Sebastián Yatra, con quien he trabajado en varias ocasiones y que es muy cercano a mí.

La verdad es que es un honor hacer parte de ese grupo. Ojalá que ese premio sea para Martina La Peligrosa, pero si no es así, nada de tristezas, pues todos hemos hecho méritos para llevarnos ese galardón.

Y es que así como en la categoría de Mejor nuevo artista, Colombia tiene un ramillete de postulaciones…

Yo creo que es muy importante lo que está pasando a nivel musical en Colombia, y tantas nominaciones en uno de los premios más importantes de nuestra industria, sin duda, lo reiteran. Todas las miradas están sobre Latinoamérica, y especialmente en nuestro país por la calidad de música que se está haciendo aquí. Lo que estamos compartiendo con el mundo está llamando la atención.

Su hermana Adriana Lucía también se encuentra en la lista de colombianos nominados…

¡Sí! Y sin duda la emoción se hizo más grande al darme cuenta que también estaba en la lista, ya que somos personas que venimos de un pueblo pequeño y de una familia humilde. Se nota el esfuerzo, y no solo el nuestro, sino el de todos los colombianos que soñamos con ser alguien en el mundo de la música.

Yo soy la admiradora número uno de mi hermana Adriana Lucía porque tuve la fortuna de crecer a su lado, de aprender, y de ser testigo directo de su evolución. Sé que apostarle a la música tradicional, y darle toques modernos sin perder su esencia no es tarea fácil, así que lo que ha estado haciendo ella por varios años es de aplaudir.

En este momento también está haciendo labor social con su música…

La Fundación Volver me hizo parte de una campaña relacionada con la visión visual. Lo que hicimos fue dos versiones de mi video para la canción Cuando me recuerdes, que hace parte de mi disco Alma mía. En la primera no se puede ver bien, pero ingresando a valoraver.com, y haciendo un examen visual, se puede observar la segunda versión que está nítida y perfecta.

Otros de los colombianos nominados a los Grammy Latino

Shakira

Ella y Maluma son los artistas colombianos que más nominaciones tienen, con un total de seis cada uno.

Juanes

Recibió cinco nominaciones gracias a su disco Mis planes son amarte. “Nunca es en vano el riesgo tomado si se toma con el corazón”, aseguró a través de un comunicado.

Diamante Eléctrico

La banda de rock fue nominada por su nueva producción, La Gran Oscilación, en la categoría de Mejor álbum rock, y por su canción Déjala Rodar como Mejor canción rock.

Santiago Cruz

Tiene una nominación en la categoría de Mejor álbum cantautor por Trenes, Aviones y Viajes Interplanetarios, disco grabado en Brasil.

