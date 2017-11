Lo mejor del cine clásico llegará a Bogotá con el festival The Classics

La productora Ivonne Torres y Juan Carvajal, cofundador y director artístico del Festival de Cine Independiente de Bogotá, IndieBo y del Colombian Film Festival en Nueva York, llegan a Bogotá con una nueva apuesta que revive la nostalgia de los clásicos del séptimo arte con la primera versión de este festival.

Se trata de una ocasión única para que diferentes generaciones vean por vez primera y con la calidad en la que fueron estrenadas algunas de las joyas de la cinematografía mundial. Con el apoyo de la fundación de Martin Scorsese, The Film Foundation, se creó este festival itinerante para llevar clásicos a diferentes ciudades del mundo, siendo ahora el turno para Bogotá.

Juan Carvajal le contó a PUBLIMETRO de dónde vino la idea de traer el festival de clásicos al país: "surgió del Lincoln Center, en Nueva York, donde se han venido programando una serie de clásicos desde hace un buen tiempo. El año pasado tuve la oportunidad de ir al New York Festival a ver una película que me gustaba mucho de niño, One Eyed Jack, es la única que dirigió Marlon Brando. La película fue restaurada por la Film Foundation, de Martin Scorsese, y el mismo Scorsese salió a presentarla en persona. Nunca vi algo igual en mi vida. Después tuve la oportunidad de conocerlo y comenzamos una conversación por correos electrónicos para poder traer esos clásicos a Colombia y poder vivir lo que se está viviendo en Nueva York de la misma manera. Ahí logramos ese acuerdo, me abrieron todo su catálogo y ahí escogí 10 películas que trajimos para IndieBo este año, pero siempre con la idea de tener un festival exclusivo de obras clásicas. Ahí nació The Classics."

La cifra: 14 películas clásicas conforman la programación del festival

No obstante, para poder elegir entre cientos de películas que serían dignas de este festival, Galeano se reunió con algunas de las personalidades de la Film Foundation y seleccionó un catálogo que tuviera producciones para toda la familia: "La selección se hizo entre un grupo grande de amigos del cine como Chris Newman, que es ganador de tres premios Óscar de la Academia por hacer el sonido para películas que vamos a tener aquí, como Amadeus y también para otras como El Exorcista. También estaba Mike Hausman, productor de cine para cintas como Pandillas de Nueva York, y otros amigos con los cuales hablamos y analizamos el catálogo de Park Circus, que es la otra empresa que nos está apoyando y que se encarga de distribuir todo el contenido clásico a nivel mundial. Se escogieron estas películas con el ánimo de reunir a todo el mundo. Que toda la familia tenga algo que ver. Así, encontramos películas como Vertigo (1958), de Hitchcock, The Sacrifice (1986), la última película que Tarkovsky hizo antes de morir, de igual manera vamos a encontrarnos con el maestro Billy Wilder y Marilyn Monroe, y otras como Manhattan (1979) de Woody Allen. También vamos a tener clásicos para niños como El rey León y la Bella y la bestia y algo de acción para celebrar los 30 años de Predator (1987), con Arnold Schwarzenegger."

The Classics también rendirá homenaje a tantos talentos nuestros que han construido la historia audiovisual de nuestro país como Francisco Norden, Camila loboguerrero, Mario Ribero, Mario Mittotti, Lisandro Duque, Ciro Durán, Gustavo Nieto Roa & Jorge Alí Triana entre otros; además de los actores veteranos que son parte esencial de nuestra memoria audiovisual.

Galeano hizo un llamado a todos los amantes del cine, sin importar su edad o género predilecto, para hacer un viaje al pasado con algunas de las cintas más recordadas de la historia del séptimo arte: "la invitación es para que durante cuatro días nos encontremos con grandes maestros. Que no perdamos la oportunidad de ver a Woody Allen, a Hitchcock, a Tarkovsky y a Billy Wilder, entre otros, y nos encontremos con esta gran cinematografía con obras en la manera en que fueron vistas por primera vez, con la calidad y el sonido con el que fueron estrenadas. Es maravilloso ver estas restauraciones, y que los que no las han visto se encuentren con grandes maestros del cine y su legado, al cual siempre volvemos. Como decía el maestro Bernardo Romero: los clásicos clásicos son porque están presentes en el tiempo.

Un mensaje de Martin Scorsese

La mente maestra detrás de películas como Taxi driver (1976) y El lobo de Wall Street (2013) le compartió un mensaje a Galeano en el que invitaba a que se continuaran apoyando los festivales de cine: "Las películas nos llegan al corazón, despiertan nuestra visión sobre las cosas y cambian la manera en que vemos el mundo. Nos llevan a otros lugares. Abren puertas y mentes por igual. Las películas con memorias de nuestra vida, por eso debemos mantenerlas vivas. Las proyecciones en festivales como IndieBo [y ahora The Classics] en Bogotá le permiten a las audiencias experimentar las obras clásicas como siempre debieron ser vistas."

Toda la programación puede ser consultada en www.theclassics.co