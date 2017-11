La actriz mexicana a la que le dieron la camiseta de la selección antes que a las jugadoras

Desde hace 10 años soy hincha adoptada y de corazón de Colombia, me pongo la camiseta de #LaSele celebro sus victorias, canto sus goles, acompaño a todo el equipo en las buenas y en las malas como si fuera mi propia selección. Hoy con la nueva camiseta puesta y con todo un país en mi corazón celebro un triunfo más EL CUPO PARA RUSIA 2018!! #VamosColombia #HereToCreate @adidasco #TenemosCamiseta #RumboARusia2018 🇨🇴🔝👊🏼💛💛💙❤️

A post shared by Michelle Manterola (@michellemanterola) on Nov 6, 2017 at 11:49am PST