Se trata de Mhoni Vidente, la misma adivinadora que dijo que Shakira y Piqué se divorciarían pronto por una infidelidad. Ahora, esta misma vidente aseguró que Piqué le es infiel a la barranquillera, pero con otro hombre.

Mhoni Vidente, conocida por algunas predicciones muy acertadas, indicó que Shakira y Piqué definitivamente no están juntos y que él está con otro hombre: "qué lamentable situación que está viviendo Piqué, ya está separado de Shakira… yo veo la separación por cuestiones no muy conformes y veo a Piqué saliendo con alguien más que no es una mujer."

De paso, dijo que la cantante ya deberá empezar su gira pero que tal vez tenga algunos quistes, aunque no indicó en qué parte del cuerpo son.

La mujer también habló de temas políticos; aseguró que Piqué podría ser un líder político en Barcelona y también indicó que Cataluña se separará de España. De igual manera, señaló una posible guerra en Corea, por la cual pidió "oraciones" para los tiempos difíciles que se avecinan.

A pesar de todos los comentarios y rumores, la pareja parece estar feliz compartiendo su tiempo en familia. Incluso, Shakira comentó que podrían pensar en tener otro hijo.

Vidente aseguró que Piqué le es infiel a Shakira con otro hombre

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ