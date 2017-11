Hace algunos días se conoció que a la actriz del cine para adultos le habían cerrado su perfil, al parecer, por el vocabulario que usaba. Sin embargo, luego de una larga batalla, festeja que la tiene de nuevo. Esperanza Gómez celebra que Instagram le devolvió su cuenta con sugestivo video.

En las imágenes se puede ver a Esperanza con lo que parece ser un pronunciado escote azul. En el video dice lo siguiente: "Hola mis corazones lindos, le cuento que les tengo una excelente noticia, estoy súper feliz, y es por eso que tengo una sonrisa súper grande. Les cuento que Instagram decidió regresarme mi cuenta, gracias al apoyo de todos mis hermosos seguidores. Gracias por el apoyo incondicional de todos ustedes. Se les quiere".

La semana pasada la actriz habló con varios medios sobre lo que había sucedido: “Cuando yo había publicado fotos de contenido un poquito pasado de tono me mandaron razón que si lo volvía a hacer me cancelaban la cuenta. En esta ocasión, nunca me dijeron nada. Simplemente me despierto, voy a publicar y no puedo”, dijo a Blu Radio.

Aseguró que a pesar de todas las críticas, y las razones del cierre, ella iba a mantener su esencia y personalidad. “Escribir sensual y erótico no es nada pornográfico. Me pueden cerrar la cuenta, pero no ve doy por vencida”.

Esperanza Gómez celebra que Instagram le devolvió su cuenta con sugestivo video

Ya regrese con mi cuenta @esperanzagomez así que esta cuenta se la devuelvo a su dueño uno de mis fans que me la dio sin pedir nada a cambio, les mando muchos besos y les deseo un feliz día estoy muy contenta no olviden nos vemos en @esperanzagomez A post shared by Esperanza Gomez (@esperanzagomezplus) on Nov 6, 2017 at 2:27pm PST

