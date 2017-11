'S.W.A.T' llega a la pantalla chica y promete acción en cada capítulo

Inspirada en la serie de televisión de 1975 y en la película de 2003, llega S.W.A.T. a la pantalla chica, y su capítulo estreno será el próximo martes 7 de noviembre a las diez de la noche por FOX.

La producción se centra en los valientes hombres y mujeres que forman parte de la unidad de elite S.W.A.T. (Special Weapons and Tactics), del Departamento de Policía de Los Ángeles y en los casos que deberán resolver, mientras intentan separar el trabajo de sus vidas personales.

Compuesta por 13 episodios de una hora, la serie sigue al exInfante de Marina y flamante Teniente de la unidad, Daniel ‘Hondo’ Harrelson, interpretado por Shemar Moore. Nacido y criado en un barrio marginal de la ciudad de Los Ángeles, ‘Hondo’ ha sido recientemente ascendido a líder del equipo S.W.A.T.

“Muchos aseguran que se trata de un remake de la serie de los setenta, pero para mí, solo tiene bases, pues todo el material que verán es nuevo, sobre todo las historias que vamos a contar”, aseguró la actriz Stephanie Sigman, quien es la protagonista de esta producción.

“Con este personaje quiero hacerles justicia a esas mujeres que trabajan duro, tal vez más de la cuenta, para mantener sus trabajos y demostrarles a todos que no tienen una gota de debilidad en su sangre”, Stephanie Sigman.

Y es que Daniel no estará solo, pues supervisando la unidad, se encuentra Jessica Cortez, interpretado por Stephanie, la capitana de L.A. Metro y jefa directa de Hondo.

“Como lo saben esta es una serie de los años setenta en la que participaban puros hombres, y en la que ellos eran los protagonistas. Entonces se nota el cambio en 2017, no solamente en la sociedad, sino también en las series de televisión, en el que se ven mujeres en cargos importantes, siendo líderes y jefes. Ahora estamos en el poder y eso se nota en lo que vemos en la pantalla chica”.

Y a pesar de que Jessica valora su trabajo por encima de todo, lo cierto es que su relación secreta con ‘Hondo’ podría generarle varios problemas a futuro.

“Esta mujer es estricta y siempre intenta cumplir las normas. Sin embargo, es humana, y como todos comete errores. Creo que de eso también se trata esta serie, de mostrar que los héroes también se equivocan, y que eso está bien, pues ninguno es perfecto”.

Stephanie Sigman asegura que su personaje trabaja fuertemente para abrirse un hueco en el estamento policial, teniendo en cuenta que en un mundo de hombres, las mujeres deben mostrarse más fuertes.

Varias han sido las adaptaciones en el cine y la televisión de S.W.A.T., entre las cuales destaca la cinta realizada en 2003 con Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodríguez y LL Cool J.

“Mi personaje además de ser un reflejo de lo que pasa con las mujeres en nuestra sociedad actual, ya que ahora pueden aspirar a cargos superiores, también hace referencia a lo que deben hacer las chicas hoy en día para convertirse en jefes. El camino no es fácil, tenemos que luchar mucho para alcanzar cada una de nuestras metas”.

Pero el comienzo no será sencillo para Hondo, siendo el nuevo jefe. Además de las disputas internas, deberá enfrentarse a una ciudad en crisis y con desconfianza, luego de que un joven muere a causa de un disparo accidental de la Policía.

“Hay muchas problemáticas que estamos viviendo en la actualidad que se tocan en la serie. Creo que eso será un punto clave para atraer al público de todo el mundo”.

La unidad de elite de Hondo incluye a David Deacon Kay (Jay Harrington), un experimentado oficial S.W.A.T. que siempre pone al equipo primero, a pesar de sentirse frustrado por no haber ganado el puesto de líder en el equipo; Jim Street (Alex Russell), un nuevo miembro engreído pero prometedor del grupo; Christina Chris Alonso (Lina Esco), un oficial calificado y entrenador canino del equipo; y Dominique Luca (Kenneth Johnson) un experto conductor que les permite entrar y salir de situaciones de alto riesgo.

Ellos son los actores de S.W.A.T.

Shemar Moore

En los últimos años Shemar dedicó gran parte de su carrera a la serie Criminal Minds, en donde le dio vida al agente especial del FBI, Derek Morgan.

Stephanie Sigman

Stephanie es conocida por sus papeles en Miss Bala (2011), la película de James Bond Spectre (2015), y este año en Annabelle: la creación.

Jay Harrington

Harrington ha aparecido en películas como American Reunion, Whatever It Takes, Anywhere but Here, Catalina Trust, A Little Inside y Partner. También ha tenido papeles en series como The Shield, Time of Your Life, Private Practice y Burn Notice.

Alex Russell

Este actor australiano hizo su debut en la película Wasted on the Young, una cinta en la que interpretaba a un joven millonario, que trataba de descubrir un misterio relacionado a una amiga del colegio.

Kenneth Johnson

El actor estadounidense es conocido por sus personaje del detective Curtis Lemansky en la serie The Shield, y por darle vida a Caleb Calhoun en Bates Motel.

Lina Esco

Además de ser actriz, Lina también es activista, productora y directora. Comenzó su carrera en 2006 dándole vida a Angie Watson en la serie CSI: New York.

'S.W.A.T' llega a la pantalla chica y promete acción en cada capítulo

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar