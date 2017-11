Hace algunas semanas el líder de los taxistas y la actriz se vieron envueltos en una polémica relacionada a los medios de transporte. Sin embargo, ahora se conocen las consecuencias de lo sucedido. Por llamar "bandida" a Lina Tejeiro, Hugo Ospina deberá retractarse

De acuerdo con Blu Radio, "el juez noveno penal municipal con función de control de garantías ordenó a Hugo Ospina, líder de los taxistas en Bogotá, retractarse de sus acusaciones contra la actriz Lina Tejeiro, tras haberla llamado “bandida y delincuente” por utilizar la plataforma tecnológica Cabify".

El medio agrega que: "el fallo de tutela a favor de la actriz señala que en un término no mayor a 48 horas, Ospina deberá rectificar los señalamientos y aclarar que 'esas afirmaciones no se basan en ningún pronunciamiento de autoridad judicial que lo acredite, por consiguiente que no es cierto lo afirmado'”.

La polémica comenzó luego de Lina publicara en sus redes sociales un video en el que aseguraba que prefería Cabify a los taxis. Debido a eso Hugo Ospina publicó en su perfil de Facebook el siguiente mensaje: “La verdad no sé quién será Lina Tejeiro. Lo único que sé es que es una bandida y delincuente. Me imagino que apoya el narcotráfico o el celular será robado, tiene pinta de comprar cosas ilegales y robadas".

Luego de eso se anunció que la actriz iba tomar acciones legales en contra de Hugo.

