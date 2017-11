La actriz del cine para adultos se encuentra molesta debido a que perdió todo lo que tenía en su perfil de Instagram. ¡Esperanza Gómez está furiosa porque cerraron su cuenta de Instagram!

En una entrevista para Blu Radio dio a conocer su inconformidad respecto al tema: “Cuando yo había publicado fotos de contenido un poquito pasado de tono me mandaron razón que si lo volvía a hacer me cancelaban la cuenta. En esta ocasión, nunca me dijeron nada. Simplemente me despierto, voy a publicar y no puedo”.

En su conversación con la emisora aseguró que luego de ver el cierre de su cuenta decidió hablar directamente con la compañía con el fin de buscar opciones para abrirla de nuevo, sin perder los seguidores y las imágenes que había subido, sin embargo, al ver que nunca hubo una explicación clara respecto al tema, ni tampoco una solución a su problema, decidió abrir una nueva cuenta.

Asegura que si cerraron su cuenta no fue por sus fotos, sino por el vocabulario que usaba: “Escribir sensual y erótico no es nada pornográfico. Me pueden cerrar la cuenta, pero no ve doy por vencida”.

Si usted es de los seguidores de la actriz del cine para adultos que siempre quiere saber qué publica en sus redes sociales, tenga en cuenta que su nuevo perfil en Instagram es @esperanzagomezplus.

A post shared by Esperanza Gomez (@esperanzagomezplus) on Oct 13, 2017 at 5:23am PDT

