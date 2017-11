Valentina Lizcano denuncia que están estafando y pidiendo "favores sexuales" a su nombre

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA El abogado DAVID ESPINOSA ACUÑA, quien representa los intereses de la actriz y modelo VALENTINA LIZCANO, se permite informar a la opinión pública lo siguiente: 1. De manera criminal, un sujeto que se está haciendo pasar como manager de mi representada y que se identifica con el nombre de JAVIER MORA SALAZAR, ha contactado a personas que tienen interés de contratar la imagen de VALENTINA. 2. Una vez este delincuente entabla comunicación con estas personas, les hace requerimientos económicos y les solicita favores sexuales para ponerlos en contacto directo con mi poderdante. 3. Mi representada quiere informar a toda la comunidad en general que no tiene ninguna relación con este delincuente y alerta a todos los posibles interesados para que no se dejen engañar por este criminal. 4. Adicionalmente, se informa que ya se ha presentado denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación, para que se individualice y se procese a este sujeto. Bogotá, noviembre 1 de 2017

